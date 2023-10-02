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"Жаба цицьки дасть" та "давати горобцям дулі": значення фразеологізмів

Билім Олена

'Жаба цицьки дасть' та 'давати горобцям дулі': значення фразеологізмів

Фразеологізми – це стійкі словосполучення, які мають пряме або переносне значення, їх не можна зрозуміти, виходячи з прямого значення їхніх слів.

Фразеологізми часто використовуються в розмовній мові, і вони можуть бути складними для розуміння для людей, які не є носіями мови. Щоб зрозуміти фразеологізми, треба дізнатися їх значення.

Пропонуємо дізнатися значення поширених в українській мові фразеологізмів "жаба цицьки дасть" та "давати горобцям дулі".

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Жаба цицьки (або циці) дасть – означає загинути потрапивши в складні, незвичайні умови, або коли кому-небудь буде дуже важко чогось домогтися.

Жаба в українській культурі є символом хвалькуватості, підвищеної самооцінки, скупості. Подекуди жабу порівнюють із безглуздою або зажерливою людиною, є такі вислови: "жаба душить", "жаба дере".

Поширені також такі фразеологізми, пов'язані з жабою:

  • Страшна як жаба, страшна як ропуха (негарна людина).
  • Очі як у жаби (лупата людина).
  • Дивиться, як жаба в болоті (недоброзичливий погляд).
  • Скаче заміж, як жаба в мул (поспішати).
  • Синя як жаба (п’яна людина).
  • Ні рак, ні жаба (дуже п’яна людина).

Також поширений такий фразеологізм як "давати (крутити) горобцям дулі".

Ця фраза означає ледарювати, тинятися без діла, байдикувати.

По-іншому можна сказати:

  • Годувати баглаї
  • Бити байдики
  • Ганяти собак
  • Ганяти ворон
  • М’яти ханьки
  • Клеїти дурня
  • Витрішки продавати
  • Ловити ґави
  • Справляти посиденьки
  • Не взятися ні за холодну воду
  • Ганяти вітер по вулицях

Пропонуємо дізнатися, як українською мовою сказати "во что бы то ни стало" та "короче говоря". 

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