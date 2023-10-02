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"Жаба цицьки дасть" и "давати горобцям дулі": значение фразеологизмов

Былим Елена

'Жаба цицьки дасть' и 'давати горобцям дулі': значение фразеологизмов

Фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, имеющие прямое или переносное значение, их нельзя понять исходя из прямого значения их слов.

Фразеологизмы часто используются в разговорной речи, и они могут быть сложными для понимания для людей, не являющихся носителями языка. Чтобы понять фразеологизмы, нужно узнать их значение.

Предлагаем узнать значение распространенных в украинском языке фразеологизмов "жаба цицьки дасть" и "давати горобцям дулі".

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Жаба цицьки (або циці) дасть – значит погибнуть попав в сложные, необычные условия, или когда кому-нибудь будет очень трудно чего-то добиться.

Лягушка в украинской культуре является символом хвастливости, повышенной самооценки, скупости. Кое-где лягушку сравнивают с бессмысленным или алчным человеком, есть следующие высказывания: "жаба душить", "жаба дере".

Распространены также следующие фразеологизмы, связанные с лягушкой:

  • Страшна як жаба, страшна як ропуха (некрасивый человек).
  • Очі як у жаби (вылупленный человек).
  • Дивиться, як жаба в болоті (недоброжелательный взгляд).
  • Скаче заміж, як жаба в мул (спешить).
  • Синя як жаба (пьяный человек).
  • Ні рак, ні жаба
  •  (очень пьяный человек).

Также распространен такой фразеологизм как "давати (крутити) горобцям дулі".

Эта фраза означает бездельничать, слоняться без дела, бездельничать.

По-другому можно сказать:

  • Годувати баглаї
  • Бити байдики
  • Ганяти собак
  • Ганяти ворон
  • М’яти ханьки
  • Клеїти дурня
  • Витрішки продавати
  • Ловити ґави
  • Справляти посиденьки
  • Не взятися ні за холодну воду
  • Ганяти вітер по вулицях

Предлагаем узнать, как на украинском языке сказать "во что бы то ни стало" и "короче говоря".

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