Моторошне дослідження: гриби допомагають жукам знищувати дерева

У Європі мільйони хвойних дерев були знищені через нашестя євразійського ялинового короїда (Ips typographus). Вчені допускають, що винними у цьому можуть бути гриби.

Як повідомляє ScienceNews, дослідження показують, що гриби, пов’язані з цими короїдами, є ключовими гравцями у "ворожому захопленні комахами". Ці гриби деформують хімічний захист дерев-господарів, щоб створити аромат, який приваблює жуків.

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З'ясувалося, що жуки можуть нюхати ароматичні сполуки, що виробляються їхніми симбіотичними партнерами – грибами – розщеплюючи смолу дерев, що полегшує жукам пошук відповідних дерев для їжі та розмноження.

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Автори дослідження кажуть, що краще розуміння того, як ці сполуки впливають на напади жуків-короїдів, може допомогти захистити хвойні дерева Європи, і це важливо, оскільки зміна клімату робить європейські ліси більш вразливими до вторгнень комах.

Науковці з'ясували, що короїди довжиною всього приблизно 5 міліметрів можуть відносно швидко вбивати дорослі дерева, що пояснюється тим фактом, що вони нападають у великій кількості, щоб здолати захист дерева.

Багато взаємодій між комахами та рослинами, які їх приймають, пов’язують із запашними сполуками. Дерева створюють складну суміш сполук, щоб відлякувати, вловлювати або отруювати комах, які їх поїдають, а дружні до комах гриби пробивають цю "оборону".

Здатність жуків-короїдів долати потужну захисну систему хвойних дерев спонукала деяких вчених задуматися, чи дійсно гриби, які виробляють власну потужну суміш летких хімічних речовин, допомагають жукам. І з'ясували, що жуки переважно націлюються на дерева, заражені симбіотичними грибами.

"Ми вже змогли показати, що жуки-короїди приваблюються своїми грибковими товаришами, коли їх культивують на стандартному середовищі росту грибів. Тепер ми хотіли знати, що станеться, якщо вирощувати гриби на більш природному середовищі з додаванням порошку ялинової кори. Чи приваблюють зараз жуків гриби?", — зауважив біохімік з Університету Лунда у Швеції Дінешкумар Кандасамі.

Команда дослідників з Європи та Південної Африки провела серію тестів у лабораторії з жуками-короїдами та зразками кори норвезьких ялин, щоб з’ясувати, які хімічні сигнали використовують жуки, щоб знайти дерева, заражені грибком.

Вони виявили, що гриб G. penicillata розщеплює хімічні речовини в смолі кори, відомі як монотерпени, на нові сполуки, і що через 12 днів після грибкового зараження ці сполуки становили більшу частину хімічних речовин, які виділяли зразки кори.

Специфічні феромони в корі приваблювали жуків, а самки, зокрема, більше цікавилися феромонами на корі ялини, коли були присутні симбіотичні гриби.

Науковці виявили, що коли симбіонти грибів росли на корі ялини, жуки притягувалися до кори та прокладали в ній тунелі.

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Результати показують, що жуки-короїди відчувають запах сумішей сполук, які виробляють гриби, і слідкують за запахом залежно від того, чи є ці гриби їхніми симбіотичними партнерами чи небезпекою для них.

"Здатність гриба метаболізувати смоляні компоненти, які спочатку вироблялися деревом як захист, може вказувати на те, які гриби вірулентні та можуть стати хорошими партнерами для жука", — додав біохімік з Інституту хімії Макса Планка Джонатан Гершензон.

Дослідження опубліковано в PLOS Biology.

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