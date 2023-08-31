10 токсичних рослин, які краще не вирощувати вдома

Які рослини токсичні для людини - яка рослина є отруйною

Вибираючи рослину, нас в основному цікавить її естетична сторона, простота догляду. Проте іноді забуваємо, що деякі з них можуть призвести до отруєння та завдати шкоди людині, тваринам або іншим рослинам у будинку.

Видання Sante Plus повідомило, що деякі рослини справді токсичні. Важливо їх знати, щоб вберегти своїх рідних.

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Рослини, яких слід уникати на свіжому повітрі та в приміщенні

1. Пізньоцвіт. Ця рослина прекрасна, коли цвіте. Проте її цибулина при ковтанні може бути токсичною і викликати нудоту, блювання або діарею.

2. Плямистий арум. Це трав'яниста рослина, що містить токсичні речовини і входить до списку рослин, здатних викликати подразнення шкіри, запалення, печіння або навіть набряк язика та губ, якщо приймати його у свіжому вигляді.

3. Конвалія. За красивими білими та ароматними дзвіночками ховається токсична речовина, яка при попаданні в організм може спричинити подразнення та токсичність для серця. До того ж тварини це добре зрозуміли і не підходять до неї. Уникайте конвалії, особливо якщо у вас є діти, які можуть її проковтнути.

4. Плющ. Його стебла та листя алергенні і можуть викликати дерматит. Що стосується ягід, то вони схожі на чорницю, але неїстівні і після вживання викликають блювоту, кольки або навіть галюцинації та судоми. Уникайте, якщо у вас маленькі діти!

5. Олеандр. Декоративна рослина з рожевими квітками, вона повсюдно зустрічається в горщиках, але вона небезпечна. Її стебла, листя і квітки містять глікозиди – справжню отруту для серця.

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6. Філодендрон. Ця зелена рослина, безсумнівно, є найпоширенішою, оскільки її легко доглядати, і вона стійка. Вазон містить нерозчинні оксалати кальцію, які при попаданні в організм можуть викликати подразнення порожнини рота і розлади травлення. Основними жертвами стають домашні тварини і зокрема кішки, які люблять гризти листя рослин.

7. Юкка. Дуже популярний вазон, але небезпечний для ваших чотирилапих друзів і може викликати нудоту та отруєння. Обов'язково тримайте його у недоступному для кішки чи собаки місці.

8. Фікус Бенджаміна. Вазон високо цінується за свої детоксикуючі властивості, але, на жаль, може стати джерелом алергії через білки латексоподібних, що містяться в його соку. Він може викликати риніт, кон'юнктивіт, екзему та напади астми.

9. Амариліс. Ця рослина, також відома як беладонна, токсична як для тварин, так і для людей. Він містить лікорин, який при ковтанні може викликати отруєння: блювання, діарею та проблеми з диханням. Його рідина може спричинити почервоніння та опіки при простому контакті зі шкірою.

10. Місячна квітка. Дуже поширена рослина, як і лілії, може бути небезпечною для домашніх тварин та людини. Тому сік має дратівливі та токсичні властивості. Тому вазон треба повісити високо, поза досяжністю дітей та кішок.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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