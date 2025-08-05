37 років стажу: якою буде виплата та чи достатньо його для виходу на пенсію

Трудовий стаж має суттєве значення при призначенні пенсії, проте його недостатньо для остаточного визначення розміру виплат. Велику роль також відіграє розмір заробітної плати майбутнього пенсіонера відносно середнього рівня по країні.

Розглянемо, якою може бути пенсія при наявності 37 років стажу, та чи гарантує це право на пенсію без затримок. Про це пише Уніан.

Пенсія в Україні розраховується за індивідуальною формулою, у якій враховується коефіцієнт заробітної плати (співвідношення особистої зарплати до середньої по Україні), коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік) та середня зарплата по країні за останні три роки. Точний розрахунок вимагає даних за кожен місяць трудового шляху, тому самостійно обчислити реальну пенсію непросто.

Для прикладу: якщо людина отримувала стабільну зарплату 8000 грн, має 37 років стажу, а середній рівень зарплати по країні за 2022–2024 роки становив 15 057,09 грн, її пенсія складе близько 2960 грн. Якщо ж зарплата була вищою — наприклад, 12 000 грн — пенсія орієнтовно зросте до 4440 грн. У реальності ці цифри можуть змінюватися через коливання зарплат і деталізовану формулу ПФУ.

Варто також зазначити, що при повному трудовому стажі (30 років у жінок, 35 — у чоловіків) і досягненні віку 65 років пенсія не може бути меншою за 40% мінімальної зарплати, яка у 2025 році дорівнює 8000 грн. Тобто, гарантований мінімум становить 3200 грн.

Читайте також: Платіжка за доставку газу: чи повинні її сплачувати пенсіонери

Крім того, держава встановлює мінімальні виплати залежно від віку, стажу та інших умов. Наприклад, непрацюючі пенсіонери з повним стажем у віці від 65 до 70 років мають отримувати не менше 3370 грн, а особи віком понад 80 років — щонайменше 3370 грн, якщо мають необхідний стаж (20 років для жінок і 25 для чоловіків). Якщо фактична пенсія нижча — її доплачують до цього рівня.

Також існує надбавка за понаднормовий стаж: за кожен рік понад норму держава додає 1% від основної пенсії, однак не більше 1% від мінімальної пенсії, тобто 23,61 грн. У випадку 37 років стажу така доплата становить 47,22 грн.

Раніше ми розповідали, що споживачам газу в Україні загрожують сотні тисяч штрафу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!