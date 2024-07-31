89 дронів і одну ракету: сили ППО відбили наймасованішу атаку на Україну від початку війни

У ніч проти 31 липня російська окупаційна армія вдарила по Україні ударними БПЛА та авіаційною ракетою Х-59. Сили ППО успішно відбили наймасованішу (від початку 2024 року) атаку дронів.

Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, у ході відбиття російської атаки сили Протиповітряної оборони збили всі 89 "шахедів" та ракету Х-59, що летіла на Миколаївську область.

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За його словами, ворог запустив авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Херсонщини, а шахеди були випущені із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

"Основний напрямок удару – Київщина. Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА "Shahed-131/136". Таку ж кількість "шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників", – написав Олещук.

Скільки дронів збили 31 липня. Джерело: facebook.com/ComAFUA Скільки дронів збили 31 липня. Джерело: facebook.com/ComAFUA

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України зауважив, що з 89 ударних БпЛА "Shahed-131/136", виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89.

"До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину", – резюмував він.

Відео та фото збиття російських шахедів показало командування Повітряних сил ЗСУ:

Збиття дронів силами ППО. Джерело: Скриншот з відео facebook.com/ComAFUA Збиття дронів силами ППО. Джерело: Скриншот з відео facebook.com/ComAFUA

Збиття дронів силами ППО. Джерело: Скриншот з відео facebook.com/ComAFUA Збиття дронів силами ППО. Джерело: Скриншот з відео facebook.com/ComAFUA

Збиття дронів силами ППО. Джерело: Скриншот з відео facebook.com/ComAFUA Збиття дронів силами ППО. Джерело: Скриншот з відео facebook.com/ComAFUA

Збиття дронів силами ППО Збиття дронів силами ППО

Збиття дронів силами ППО. Джерело: Скриншот з відео facebook.com/ComAFUA Збиття дронів силами ППО. Джерело: Скриншот з відео facebook.com/ComAFUA

Збиття дронів силами ППО. Джерело: Скриншот з відео facebook.com/ComAFUA Збиття дронів силами ППО. Джерело: Скриншот з відео facebook.com/ComAFUA

Нагадаємо, у ніч на 27 липня в росії було ушкоджено аеродром Дягілєво в Рязанській області.

Також цього дня дрони ГУР "дістали" російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на території аеродрому "Оленья" в Мурманській області, що знаходиться за 1800 кілометрів від найближчого кордону України.

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