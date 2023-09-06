Акули затопили катамаран російської навколосвітньої експедиції (відео та фото)

У Кораловому морі зграя акул атакувала катамаран, на якому пливли учасники навколосвітньої експедиції Томського відділення російського географічного товариства.

Унаслідок цієї атаки катамаран затонув. Учасникам експедиції вдалося врятуватися.

Як повідомляє Australian Maritime Safety Authority (AMSA), це сталося 5 вересня близько 23:00. Команда подала сигнал SOS.

Стало відомо, що екіпаж навколосвітньої експедиції Russian Ocean Way у складі Євгена Ковалевського, Станіслава Березкіна і Вінсента Томаса Етьєн зазнав нападів акул у Тихому океані, приблизно за 835 кілометрів на південний схід від Кернса.

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"Перша атака акул кукікаттерів сталася 4 вересня, тоді ушкодження отримав задній лівий балон катамарана. Внаслідок цього він повністю занурився під воду. В аварійному стані мандрівники протрималися близько доби, їм удалося пройти приблизно сто миль", – зазначається у Телеграм-каналі експедиції.

Потім 5 вересня о 23:00 на судно знову напали акули й вже прокусили правий балон. Катамаран втратив рівновагу і почав тонути. Екіпаж подав сигнал SOS. Керівник Берегового штабу Юлія Калюжна оперативно зв'язалася з рятувальною службою Австралії, і вже через 45 хвилин до катамарана підійшло суховантажне судно Dugong Ace, що прямує до Шанхаю.

"Екіпаж завантажив на рятувальний корабель усі особисті речі, проте евакуювати катамаран не вдалося. На судні не було приладів для навантаження катамарана на борт. Капітаном рятувального судна було ухвалено рішення залишити катамаран в океані", – йдеться у повідомленні.

Зараз команда перебуває на рятувальному кораблі, який доставить їх до Брісбену.

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