Американські лікарі розповіли, який мед є найкращим та найкориснішим

Коли приходить час вибирати мед, найкращим варіантом є сирий мед. Його можна придбати на пасіках від фермерів або у магазинах здорової їжі. Сирий мед має властивості, які роблять його бажаним вибором для багатьох, і найкращим для споживачів його називають американські лікарі.

В сирому меду немає консервантів, додаткового цукру або будь-яких інших добавок, що часто можуть зустрічатися в обробленому меді. Це дозволяє зберегти всі корисні властивості меду, пише gazeta.ua.

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Зазвичай обробка меду знищує деякі корисні поживні речовини та антиоксиданти. Якщо вам важливо отримати максимум користі від меду, то сирий мед – це найкращий вибір.

Спеціалісти Американської асоціації серця рекомендують чоловікам споживати не більше дев'яти чайних ложок меду на день, а жінкам – шість чайних ложок, це допомагає запобігти серцевим захворюванням.

На світі існує більше 300 видів меду, проте деякі з них вважаються найкориснішими і доступними в Україні:

Акація: Мед з квітів акації має світлий м'який смак з відтінком ванілі.

Липа: Липовий мед отримують з жовтувато-білих квітів липи. Він має світло-золотистий колір та м'який маслянистий післясмак з відтінком лайма.

Шавлія: Мед з пурпурових квітів мускатної шавлії дуже світлий та майже прозорий. Він майже не кристалізується, а смак нагадує жувальну гумку.

Гречка: Гречаний мед отримують з квітів гречки і він багатий антиоксидантами. Смак гречаного меду солодкий з легкою гірчинкою.

Мед часто використовують при запальних захворюваннях дихальних шляхів та шлунково-кишковому тракту. Він також допомагає заспокоїти нервову систему.

Однак слід бути обережним при виборі меду, оскільки фальсифікація може бути поширеною. Справжній зрілий мед не псується, і його консистенція може змінюватися з часом – він може кристалізуватися, стаючи більш густим і світлішим. Такі зміни властиві для різних сортів меду і залежать від умов зберігання. Тому важливо приділяти увагу цим ознакам, коли обираєте натуральний мед.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що експерти в галузі харчування рекомендують включити до щоденного раціону кучеряву капусту, яка насичена антиоксидантами, а також вітамінами А, С та К.

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