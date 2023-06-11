Ганна Маляр назвала причину підриву Каховської ГЕС росіянами

За даними, отриманими від заступниці міністра оборони Ганни Маляр, росія здійснює переміщення своїх військових частин з Херсонської області на Запорізький та Бахмутський напрямки. Це переміщення має на меті відволікти українські сили оборони від контрнаступу в Херсонській області шляхом знищення Каховської ГЕС.

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Зокрема, російське командування переміщує свої найбільш бойові підрозділи, такі як морська піхота, повітряно-десантні війська та 49-та армія, з Херсонського напрямку. Це свідчить про намір росіян обмежити географію активних бойових дій Збройних сил України, враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах. Це також свідчить про їх нездатність стримати український наступ на різних напрямках.

Зруйнування Каховської ГЕС є чіткою стратегічною дією, спрямованою на запобігання наступу з боку українських сил оборони в Херсонському напрямку і звільнення необхідних резервів для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки.

"Також, руйнуванням Каховської ГЕС російське керівництво намагається відволікти частину сил та ресурсів Сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області", – пише Маляр.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

В Укргідроенерго заявили, що відновити дамбу Каховської ГЕС не вдасться, вона повністю зруйнована.

У МАГАТЕ поки не помітили загроз для Запорізької АЕС, агенція заявила про постійний моніторинг ситуації.

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