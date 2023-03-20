Квітень принесе цим знакам зодіаку проблеми та труднощі

Квітень 2023 року для деяких буде сповнений підводних каменів! Транзит Сатурна в Рибах, сонячне затемнення Нового Місяця в Овні та ретроград Меркурія в Тельці – так багато явищ, які можуть викликати напругу.

Ці небесні зміни особливо вплинуть на три знаки зодіаку. Астрологи розповіли, кому варто готуватися до складного періоду у квітні.

Близнюки

Меркурій, починає свою ретроградність у знаку Тельця, тому очікуйте, що вас переповнять негативні емоції, такі як розчарування, біль або навіть зрада. У цей період ви можете бути похмурими і примхливими. Астрологи радять зробити крок назад, перш ніж ухвалювати поспішні рішення через похмурий стан душі. Знайдіть хвилинку, щоб відсторонитися і подумати про все, що відбувається навколо.

Ви можете пережити цей важкий час і вийти сильнішим. Не втрачайте віри в себе і знайте, що скоро все буде добре, ви просто повинні в це повірити! Не забувайте піклуватися про себе. Знайдіть час для відпочинку та відновлення сил. Важкі часи можуть бути виснажливими, але вони також можуть допомогти рости та вчитися.

Діва

З сонячним затемненням Молодика в Овні, цей період не дарує вам подарунків! Тому доведеться знайти баланс між особистим і професійним життям. Ви довгий час нехтували близькими, що спричинило певну напругу у стосунках. Не чекайте, щоб виправити це, поки не пізно!

Читайте також: Кінець березня буде винятково успішним для трьох знаків зодіаку

З ретроградним Меркурієм у знаку Тельця з 21 квітня до 14 травня 2023 року ви повинні очікувати, що спілкування з оточуючими буде особливо напруженим. Пам’ятайте, що життєві випробування – це можливості, які дозволяють розвиватися та загартовуватися. Зосередьтеся на покращенні соціальних стосунків і пошуку балансу у житті.

Водолій

Сатурн перебуває в знаку Риб, тому у вас можуть виникнути значні труднощі на професійному рівні. Ці проблеми можуть вплинути на особисте життя і, можливо, навіть на фізичне та психічне благополуччя. Однак не впадайте у відчай, оскільки завжди під рукою є рішення. Астрологи рекомендують не намагатися вирішити все відразу, а діяти поступово і продумано.

Пам’ятайте, що стримування негативних емоцій може допомогти запобігти конфлікту з близькими людьми та покращити соціальні стосунки. Попри те, що квітень може принести деякі випробування, зірки не обминуть можливість вирішити певні проблеми, які вас турбують. Завжди буде надія відновити сили та ефективно розвивати кар’єру.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!