Археологи знайшли свідчення, що 3,5 тисячі років тому в Ізраїлі проводили трепанацію черепа

Науковці в Ізраїлі знайшли свідчення, що давні люди проводили операції на головному мозку. Зокрема, під час досліджень могили пізньої бронзової доби в Мегіддо (Ізраїль) було задокументовано рідкісний приклад черепної хірургії, яка може бути найранішою у своєму роді на Близькому Сході.

Дослідження науковців опубліковано у PLoS One. Зазначається, що у 2016 році археологи розкопали пару гробниць у житловій частині палацу у знаменитому біблійному місті, виявивши останки двох людей, похованих разом майже 3500 років тому.

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Після ретельного дослідження науковці з інститутів США та Ізраїлю опублікували результати аналізу скелетів. Рештки були поховані в частині палацу, яка, як вважається, призначалася для еліти, серед глиняного посуду та інших цінностей, що належать більш заможним городянам. Й швидше за все, вони належали чоловікам, які належали до впливової й багатої, можливо навіть королівської.

Аналіз ДНК встановив їхні родинні зв'язки, один з чоловіків помер у ранньому дорослому віці, а інший на час смерті був приблизно на 30 років старшим за свого родича.

Вчені помітили на рештках обох чоловіків ознаки хвороби – швидше за все, туберкульозу або прокази. А ще на черепі старшого з них було помічено сліди процедури, відомої як трепанація. Вона включає розріз шкіри голови, використання інструменту з гострим скошеним краєм для вирізання чотирьох ліній, що перетинаються в черепі, і використання важеля для пророблення квадратного отвору, щоб оголити мозок.

Наразі невідомо, чому ця процедура виконувалася, можливо стародавні лікарі мали намір зменшити наростаючий тиск на мозок.

Науковці зауважують: якою б не була мета операції, зрештою вона виявилася невдалою. Отвори в черепі не мали ознак загоєння, що дозволяє припустити, що чоловік, якому на момент смерті було десь 20 або 30 років, помер невдовзі після того, як його череп був розкритий.

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Зазначається, що у старшого брата також була додаткова лінія в черепі, де зустрічалися пластини, а також додатковий моляр, що вказує на рідкісне генетичне захворювання, яке називається ключично-черепною дисплазією.

Як пояснив один з авторів дослідження Рейчел Калішер з Університету Брауна, "у давнину було набагато більше терпимості та набагато більше турботи, ніж люди можуть подумати. Ми маємо свідчення буквально з часів неандертальців, що люди дбали один про одного, навіть у важких обставинах. У минулому люди залишилися людьми".

Що відомо про місце, де були знайдені рештки з ознаками трепанації: Розташоване за 130 кілометрів на північ від Єрусалиму місто Мегіддо було процвітаючим міським центром, у якому було розміщено палаци, храми та побудовані укріплення. Це місто мало грецьку назву Армагеддон.

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