Археологи знайшли у Туреччини руїни купольної печі віком 3700 років: має зв‘язок з легендарною Троєю

Археологи, що працюють на археологічних розкопках у давньому місті Троя в Туреччині, виявили залишки купольної печі, віком приблизно 3700 років. Ця нова знахідка підтверджує зв'язок цього легендарного міста з анатолійською культурою, стверджують вчені.

Про це пише Daily Sabah.

Місто Троя розташовувалося на місці сучасного села Тевфікі в центрі північно-західної провінції Чанаккале. Історики оцінюють вік давнього міста приблизно в 5500 років.

Багато років дослідники сперечаються про справжнє походження троянців. Зараз вони схиляються до теорії, що Трою заснували представники анатолійської культури в бронзовому столітті. За словами професора Рустема Аслана, керівника розкопок, знайдена купольна піч підтверджує цю теорію.

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Археологи планують провести подальші розкопки на місці знахідки. Найстаріші купольні печі, що були виявлені у Трої, датуються близько 2000 років до н.е., або приблизно на 300 років раніше, ніж останнє відкриття вчених.

В ході розкопок вчені встановили, що Троя була зруйнована і відновлена багато разів протягом своєї історії. Місто переживало пожежі, війни та землетруси. За останні 150 років археологи виявили загалом 11 шарів поселень, які були пронумеровані від Трої I до Трої XI залежно від черговості їх відкриття.

Нагадаємо, вчені дійшли висновку, що предки людини жили на Землі разом із динозаврами.

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