Археологи виявили найдавніший будинок залізного віку в Аттиці (фото)

Археологи виявили у Греції залишки найдавнішого будинку епохи залізного віку в Аттиці. Знахідку зробили на археологічній ділянці Торікос в 40 милях на південь від Афін.

Археологи спочатку подумали, що це кут гробниці, але подальші розкопки виявили будівлю з 10-го або 9-го століття до нашої ери. Про це повідомляє The History Blog.

Вчені виявили п’ять-шість кімнат. У найбільшій кімнаті все ще було багато гальки, що вказує на вимощене подвір’я.

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Аналіз неорганічних і органічних особливостей породи підтвердив використання приблизно з 950 до 825 року до нашої ери. Розкопки продовжаться у співпраці з Університетом Гента (Бельгія) у липні/серпні 2023 та 2024 років.

Зазначається, що заселений з 4-го тисячоліття до нашої ери, Торікос був раннім центром видобутку корисних копалин, починаючи з епохи неоліту. Мікенські підземні гробниці-вулики тієї епохи були знайдені на місці, і там є речовим доказом мікенських гірничодобувних робіт у Торікосі, датованих 12 століттям до н.е. Торікос став частиною поліса Афін разом з рештою Аттики приблизно в 900 р. до н.е.

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