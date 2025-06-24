Армія РФ атакувала Дніпро: пошкоджена цивільна інфраструктура, понівечено потяг, є загиблі та поранені (фото)

Російські війська знову завдали удару по Дніпру. У місті пролунала серія вибухів, унаслідок яких, за попередньою інформацією, загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, Повітряні сили, мер Дніпра Борис Філатов у Facebook. Унаслідок обстрілу в місті спалахнула пожежа, було пошкоджено кілька цивільних об'єктів, зокрема гуртожиток, гімназію та адміністративну будівлю. Постраждав також пасажирський потяг — травм зазнали пасажири. За словами Лисака, під удар потрапило й передмістя Дніпра — місто Самар, де також зафіксовані загиблі та поранені.

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Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що обстріл спричинив значні руйнування: постраждали 14 шкіл і дитячих садків, пошкоджено міську лікарню та поліклініку, а також зруйновано будівлі в приватному секторі. Також підтверджено, що зазнав ушкоджень потяг №52, що прямував за маршрутом Одеса — Запоріжжя.

Перед атакою Повітряні сили України зафіксували рух двох швидкісних цілей у напрямку Дніпра та попередили про можливе застосування противником балістичного озброєння. На місцях працюють рятувальники, поліція та медики. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

UPD: Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 11, понад 100 людей поранено.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Сумщину дронами.

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