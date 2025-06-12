Армія РФ атакувала Харків дронами: є влучання у багатоповерхівку, 14 поранених, серед них - діти (фото)

У ніч на 12 червня в Харкові прогриміли вибухи на тлі атаки російських дронів, в результаті атаки було зафіксовано влучання, постраждали 15 людей, серед них – діти. Місто зазнало ударів з боку ворожих БпЛА. Місцеві мешканці заявили щонайменше про три вибухи.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, місцеві ЗМІ та пабліки, поліція Харківської області в Telegram. "За попередньою інформацією, удару зазнав Шевченківський район. Один з дронів влучив на подвір’я школи — вибито вікна. Дані щодо постраждалих на той момент відсутні".

О 2:46 мер поінформував про ще одну атаку, ймовірно також у Шевченківському районі. А вже о 2:54 підтвердив влучання у Салтівському районі.

Близько 3-ї години ночі Терехов повідомив про нові прильоти в Шевченківському та Слобідському районах, деталі щодо наслідків уточнюються.

Зокрема, в Салтівці зафіксовано влучання в дах багатоповерхівки — без жертв. Ще один удар, за попередніми даними, прийшовся по фітнес-клубу в тому ж районі, постраждала одна людина.

Також підтверджено пошкодження дитячого садка в Шевченківському районі, що розташований у дворі між багатоквартирними будинками.

Наслідки атаки на Харків. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Харків. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Харків. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Харків. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Харків. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Харків. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Харків. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Харків. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Харків. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Харків. Джерело: ДСНС

О 3:25 стало відомо про двох постраждалих у Салтівському районі. Згодом мер уточнив, що це — 12-річна та 16-річна дівчата, які зазнали гострої стресової реакції, наразі перебувають під наглядом медиків.

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Станом на 3:46 кількість постраждалих зросла до восьми осіб, з них — четверо дітей. У дворічної дитини діагностовано поріз голови.

Пізніше, за словами Синєгубова, кількість поранених сягнула 11 осіб, а Терехов повідомив, що ворожі дрони завдали 12 ударів по Харкову, один з яких — без детонації.

Згодом стало відомо про 12, а вранці — вже про 14 постраждалих. Поліція підтвердила, що з-поміж них — четверо дітей віком 2, 12, 16 і 17 років. Дворічного хлопчика госпіталізовано.

Найсвіжіші дані від Синєгубова свідчать, що загальна кількість потерпілих зросла до 15 осіб.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Чернігів.

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