Армія РФ атакувала Київ дронами: згоріла база відпочинку, є поранена (фото)

Унаслідок падіння уламків ворожих дронів у Деснянському районі Києва спалахнули пожежі, повідомив мер міста Віталій Кличко. За попередніми даними, є постраждала.

Про це Кличко поінформував у соцмережах. Спочатку мер повідомив про займання приватного будинку та автомобілів у районі, куди оперативно вирушили екстрені служби. Згодом стало відомо, що постраждала жінка – їй надають медичну допомогу на місці.

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Пізніше Кличко уточнив, що в результаті падіння уламків повністю згоріла триповерхова будівля бази відпочинку, розташована в тому ж районі.

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