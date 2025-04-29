Армія РФ атакувала Київ дронами: згоріла база відпочинку, є поранена (фото)
Унаслідок падіння уламків ворожих дронів у Деснянському районі Києва спалахнули пожежі, повідомив мер міста Віталій Кличко. За попередніми даними, є постраждала.
Про це Кличко поінформував у соцмережах. Спочатку мер повідомив про займання приватного будинку та автомобілів у районі, куди оперативно вирушили екстрені служби. Згодом стало відомо, що постраждала жінка – їй надають медичну допомогу на місці.
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Пізніше Кличко уточнив, що в результаті падіння уламків повністю згоріла триповерхова будівля бази відпочинку, розташована в тому ж районі.
Нагадаємо, армія РФ атакувала автобус у Марганці.
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