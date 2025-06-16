Армія РФ атакувала Київ та Запоріжжя дронами: є поранені, пошкоджені будинки та підприємство (фото)

У ніч на 16 червня внаслідок ворожих атак безпілотниками постраждали Київська та Запорізька області. Внаслідок удару дронів у регіоні поранення отримав 60-річний чоловік. У нього зафіксовано порізи на руці та обличчі.

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За словами начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, в результаті атаки також було пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворожа атака спричинила пожежу на одному з промислових об’єктів міста. На місці події працюють рятувальні служби.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Напередодні в області фіксували активність ударних безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Чернігів.

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