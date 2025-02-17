Армія РФ атакувала Суми та Харків дронами: пошкоджено СТО та 15 будинків (фото)
У ніч на 17 лютого російський ударний безпілотник влучив у будівлю СТО в Сумах, спричинивши пошкодження приміщення та автомобілів, які перебували всередині. За повідомленнями, жертв і постраждалих немає.
У Харкові внаслідок дронової атаки зазнали руйнувань житлові будинки у двох районах міста. Про це повідомляють Сумська ОВА та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
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За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Холодногірському районі через падіння уламків ворожого безпілотника "Герань-2" пошкоджено господарську споруду, а також вибито вікна у 14 приватних будинках. Троє жінок отримали гостру стресову реакцію. У Салтівському районі внаслідок удару дрона пошкоджено скління житлового будинку, проте обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, армія РФ атакувала дронами Суми.
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