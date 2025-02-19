Армія РФ завдала масованого удару по Одесі: пошкоджено дитячу лікарню, без світла та опалення залишились понад 250 тисяч людей (фото)

Увечері 18 лютого російські війська завдали масованого удару по Одесі, що призвело до масштабних руйнувань. Значна частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання, пошкоджені об'єкти соціальної інфраструктури.

Внаслідок атаки густонаселений район залишився без комунальних послуг, що торкнулося житлових будинків, лікарень, поліклінік та інших важливих об'єктів. Для ліквідації наслідків обстрілу створено оперативний штаб, який займається відновленням комунікацій та наданням допомоги постраждалим. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Станом на 05:05 ранку 19 лютого стало відомо, що в результаті удару без світла та теплопостачання залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садків та великий житловий мікрорайон із понад 500 будинками. Один із найбільших районів міста, де мешкає понад 250 тисяч людей, опинився в критичних умовах. Через складну ситуацію з теплопостачанням було ухвалено рішення про спуск води із систем, щоб уникнути їх розмерзання. Також у Київському районі скасовано навчання у школах та роботу дитячих садків.

За останніми даними, значних руйнувань зазнали дитяча поліклініка та дитячий садок. Відомо про одного постраждалого, якому надають медичну допомогу.

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