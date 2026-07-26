Ароматні та хрусткі: рецепт маринованих огірків з часником на зиму
Мариновані огірки з часником і кропом — одна з найулюбленіших домашніх заготовок. Вони виходять ароматними, хрусткими та чудово поєднуються з будь-якими м'ясними стравами, картоплею чи святковими закусками.
Завдяки великій кількості кропу, часнику та правильно приготовленому маринаду огірки зберігають насичений смак і приємний аромат. Про це пише Shuba.
Як зробити огірки максимально хрусткими
Для консервації найкраще обирати невеликі молоді огірки однакового розміру — вони рівномірно промаринуються та залишаться пружними. Перед приготуванням овочі бажано замочити в холодній воді на 1–2 години, щоб вони набралися вологи.
Не менш важливо заздалегідь простерилізувати банки та кришки — це допоможе довше зберегти заготовку.
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Рецепт маринованих огірків з часником і кропом
Інгредієнти
Основні:
- огірки — 1 кг;
- парасольки кропу — 2 шт.;
- гілочки кропу — 4 шт.;
- солодкий перець — 1/2 шт.;
- часник — 4 зубчики;
- лавровий лист — 2 шт.;
- духмяний перець горошком — 8 шт.;
- оцет 9% — 60 мл.
Для маринаду:
- вода — 1 л;
- сіль — 30 г;
- цукор — 40 г.
Спосіб приготування
- Добре вимийте огірки, обріжте кінчики та замочіть їх у холодній воді на 1–2 години.
- Промийте кріп, очистіть часник, підготуйте солодкий перець і лаврове листя.
- Дві літрові банки ретельно вимийте із содою та простерилізуйте. Кришки прокип'ятіть кілька хвилин.
- На дно кожної банки викладіть парасольку та гілочки кропу, часник, шматочок солодкого перцю, лавровий лист і духмяний перець.
- Щільно заповніть банки огірками. Якщо великі плоди не поміщаються, їх можна розрізати навпіл.
- Залийте огірки окропом, накрийте кришками та залиште на 10 хвилин. Потім воду злийте, доведіть до кипіння і ще раз залийте овочі на такий самий час.
- Після другого прогрівання злийте воду в каструлю, додайте сіль і цукор, доведіть до кипіння та дочекайтеся повного розчинення спецій.
- Гарячим маринадом залийте огірки, влийте в кожну банку оцет і відразу герметично закатайте.
- Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.
Корисні поради
- Якщо огірки втратили пружність, перед консервацією замочіть їх у крижаній воді приблизно на 20–30 хвилин.
- Для тривалого зберігання використовуйте оцет із концентрацією не менше 6%, адже саме достатня кислотність забезпечує надійне консервування.
- Не бійтеся щільно укладати огірки в банки — вони повинні бути повністю покриті маринадом.
- Цукор у рецепті не робить розсіл солодким, а лише пом'якшує смак оцту та робить його більш збалансованим.
- Готові мариновані огірки найкраще зберігати у прохолодному темному місці.
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