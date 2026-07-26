Ароматні та хрусткі: рецепт маринованих огірків з часником на зиму

Мариновані огірки з часником і кропом — одна з найулюбленіших домашніх заготовок. Вони виходять ароматними, хрусткими та чудово поєднуються з будь-якими м'ясними стравами, картоплею чи святковими закусками.

Завдяки великій кількості кропу, часнику та правильно приготовленому маринаду огірки зберігають насичений смак і приємний аромат. Про це пише Shuba.

Як зробити огірки максимально хрусткими

Для консервації найкраще обирати невеликі молоді огірки однакового розміру — вони рівномірно промаринуються та залишаться пружними. Перед приготуванням овочі бажано замочити в холодній воді на 1–2 години, щоб вони набралися вологи.

Не менш важливо заздалегідь простерилізувати банки та кришки — це допоможе довше зберегти заготовку.

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Рецепт маринованих огірків з часником і кропом

Інгредієнти

Основні:

огірки — 1 кг;

парасольки кропу — 2 шт.;

гілочки кропу — 4 шт.;

солодкий перець — 1/2 шт.;

часник — 4 зубчики;

лавровий лист — 2 шт.;

духмяний перець горошком — 8 шт.;

оцет 9% — 60 мл.

Для маринаду:

вода — 1 л;

сіль — 30 г;

цукор — 40 г.

Спосіб приготування

Добре вимийте огірки, обріжте кінчики та замочіть їх у холодній воді на 1–2 години. Промийте кріп, очистіть часник, підготуйте солодкий перець і лаврове листя. Дві літрові банки ретельно вимийте із содою та простерилізуйте. Кришки прокип'ятіть кілька хвилин. На дно кожної банки викладіть парасольку та гілочки кропу, часник, шматочок солодкого перцю, лавровий лист і духмяний перець. Щільно заповніть банки огірками. Якщо великі плоди не поміщаються, їх можна розрізати навпіл. Залийте огірки окропом, накрийте кришками та залиште на 10 хвилин. Потім воду злийте, доведіть до кипіння і ще раз залийте овочі на такий самий час. Після другого прогрівання злийте воду в каструлю, додайте сіль і цукор, доведіть до кипіння та дочекайтеся повного розчинення спецій. Гарячим маринадом залийте огірки, влийте в кожну банку оцет і відразу герметично закатайте. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.

Корисні поради

Якщо огірки втратили пружність, перед консервацією замочіть їх у крижаній воді приблизно на 20–30 хвилин. Для тривалого зберігання використовуйте оцет із концентрацією не менше 6%, адже саме достатня кислотність забезпечує надійне консервування. Не бійтеся щільно укладати огірки в банки — вони повинні бути повністю покриті маринадом. Цукор у рецепті не робить розсіл солодким, а лише пом'якшує смак оцту та робить його більш збалансованим. Готові мариновані огірки найкраще зберігати у прохолодному темному місці.

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