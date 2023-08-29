Артилеристи знищили живу силу окупантів на Бахмутському напрямку (потужне відео)

Українські військові продовжують методично знищувати окупантів у різних точках фронту. Зокрема, бої ведуться на одній з найгарячіших ділянок – Бахмутському напрямку.

Артилеристи 22-ї окремої механізованої бригади знищили групу російських загарбників. Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

"Бахмутський напрямок. Просуваємось вперед. Працює артилерія 22-ї ОМБр", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що аеророзвідники виявили зосередження великої кількості росіян. Точними пострілами з САУ 2С-1 "Гвоздика" та залпом з БМ-21 "Град" артилеристи ліквідували окупантів.

На відео можна побачити роботу артилеристів та приліт у точку дислокації ворога. Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські військові вперше знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ".

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