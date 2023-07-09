Артилеристи високоточним снарядом знищили російську САУ на Донеччині (вибухове відео)

Українські військові продовжують вести запеклі бої на різних ділянках фронту. Зокрема, миколаївські десантники знищили російську 152-мм самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С".

Ліквідація САУ окупантів відбулася на Донеччині. Про це повідомили на сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ у Facebook.

"Так, днями миколаївські десантники знищили російську 152-мм самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С". Спочатку аеророзвідка марунових беретів виявила вогневу позицію, де перебувала артилерійська установка противника", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що по позиції окупантів відпрацювала артилерія. На відео можна побачити, як високоточний снаряд влучив у ворожу гармату.

На наступних кадрах видно детонацію боєкомплекту та як горить САУ окупантів. Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.

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