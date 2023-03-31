Астрологи назвали найщасливіший день квітня для кожного знака зодіаку: Терези – Риби

Зміни завжди трохи лякають, але все ж вони закликають, як обіцянка більшого. Єдиний спосіб відчути життя так, як ви мрієте – прийняти цей неможливий ризик.

Меркурій переходить у ретроградний стан пізніше цього місяця під час двотижневого Порталу затемнення, що означає важливі зміни. Астрологи пояснили, який день цього місяця буде найщасливішим для знаків зодіаку від Терезів до Риб.

Терези

Найщасливіший день: вівторок, 11 квітня

Коли Венера переходить у Близнюків, ви відчуєте наслідки того, як ваше життя починає розширюватися. Енергія Близнюків управляє для вас достатком, і для досягнення цього необхідно розширити всі сфери вашого життя, які перебувають у стагнації.

Скорпіон

Найщасливіший день: четвер, 27 квітня

Перша чверть Місяця – це час, коли Всесвіт веде вас до вашої мрії чи мети. Цей Місяць у Леві впливає на вашу кар’єру та професійний шлях. Переконайтеся, що ніякі сумніви або щось не заважає вашому успіху.

Стрілець

Найщасливіший день: четвер, 20 квітня

Повне сонячне затемнення молодого місяця в Овні освітлює ваш п’ятий будинок радості, творчості та самовираження. Настав час вам пам’ятати, що це життя має приносити вам радість, а не хаос. Якщо ви все ще тримаєтеся цих застарілих переконань, ви ніколи не зможете жити повноцінно.

Читайте також: Знаки зодіаку, які закохуються легше за інших

Козеріг

Найщасливіший день: четвер, 6 квітня

Повний місяць у Терезах активізує теми навколо вашої кар’єри, роботи чи професійного просування. Повний Місяць має тенденцію доводити справи до кінця, тому подивіться, що для вас змінилося.

Водолій

Найщасливіший день: четвер, 6 квітня

Повний Місяць у Терезах активує для вас удачу, достаток і розширення. Повний Місяць приносить щось до кінця, тому ви, ймовірно, будете готові скористатися новою можливістю приблизно в цей час, що призведе до більшої рівноваги та радості у вашому житті.

Риби

Найщасливіший день: четвер, 20 квітня

Повне сонячне затемнення Нового Місяця в Овні може допомогти вам зосередитися на тому, хто і що для вас найважливіше. Воно також позитивно вплине на ваші фінанси. Це новий фінансовий початок для вас, але також являє собою щось дивовижне, але несподіване.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!