Астрологи назвали топ знаків зодіаку, які швидше за все втечуть з-під вівтаря

Деяким людям може здаватися, що вони погоджуються до великого дня, але потім їхні нерви виймають найкраще, коли справа доходить до того, щоб сказати "так". Може здатися, що вони холодні та безсердечні, але астрологія також може бути причиною відсутності щасливого кінця.

Астрологи вказують, що деякі знаки більш схильні втрачати почуття перед важливим днем. Вони розповіли, хто ці знаки, від злегка наляканого зобов’язаннями, до повністю травмованого.

Діва

Якби ви могли зазирнути в голову Діви, ви, напевно, стали б свідками того, як вони розглядають безліч дрібних деталей і рухаються вниз по спіралі. Вони не тільки критикують недоліки інших, вони також жорстко критикують самих себе. Якщо весілля не планується ідеально, Діви, швидше за все, розвернуться та підуть.

Лев

Якщо у Левів виникнуть сумніви, що партнер не з’явиться, вони підуть першими. Для цих знаків важлива гордість, і вони воліють контролювати ситуацію. Вони знають собі ціну і не дозволять нікому їх принизити. Его Лева просто не дозволить їм бути збентеженим, і вони радше зруйнують їхні стосунки.

Близнюки

Близнюки схильні до спіралі або надмірних міркувань, якщо справи йдуть не так, як їм потрібно. Однак Близнюки, безумовно, більше хвилюються про те, що люди їм не подобаються або говорять неправильні речі. Вони дійсно хочуть знайти супутника життя, але їм важко взяти на себе зобов’язання і можуть миттєво змінити свою думку.

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Водолій

Водолії відомі своєю відстороненістю, тому, якщо вони одружуються, це велика справа. Вони також неймовірно унікальні і не люблять, коли їх ставлять у межі. Якщо щось здається хоч трохи традиційним або нормальним, ці знаки піднімуть це в протилежному напрямку.

Овен

Овни не керуються принципом "знайти свою другу половинку". Якщо вони завершать стосунки, не кажучи вже про шлюб, вони будуть зосереджені на тому, щоб зробити один одного найкращою версією себе та підтримати індивідуальне зростання. Вони свавільні та сміливі, знайдуть у собі мужність передумати й уникнути життя в клітці.

Стрілець

Стрілець ненавидить сидіти на місці, і його дратує думка про те, щоб його замкнули. Поняття шлюбу може їх легко злякати, тому саме вони є знаком зодіаку, який, швидше за все, залишить половинку біля вівтаря. Проблема зв’язку з іншою людиною полягає в тому, що немає гарантії, що це завжди буде пригода чи щось нове.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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