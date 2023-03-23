Астрологи склали ТОП найменш бажаних знаків зодіаку в стосунках

Незалежно від того, наскільки хтось успішний, фізично привабливий чи чарівний, ви можете помітити, що охорона стоїть навколо нього. Звичайно, ніхто не ідеальний, але що робить потенційного партнера таким неприємним?

Це те, що вони занадто критично ставляться до інших, або, можливо, це характер? Астрологи назвали топ найменш бажаних партнерів за знаками зодіаку, від нешкідливо запальних до емоційно відразливих знаків.

Діва

Діви дуже аналітичні та орієнтовані на деталі. Хоча це може бути великою перевагою в багатьох сферах життя, це також може призвести до надмірної критичності Дів щодо себе та інших. Вони можуть придивлятися до того, як ви складаєте білизну, хвилюватися та злитися, коли ви запізнюєтеся на п’ять хвилин, і загалом їм важко розслабитися.

Козеріг

Частково це пов’язано з тим, що Козерогами керує Сатурн, планета дисципліни, відповідальності та обмежень. Це робить їх надзвичайно працьовитими та цілеспрямованими, але це також робить їх негнучкими та напруженими в особистому житті. Не дивуйтеся, якщо вони пропустять вечерю на день народження через те, що вони затрималися в офісі.

Скорпіон

Скорпіон, м’яко кажучи, складний. Хтось їх любить, хтось ненавидить, а хтось трохи боїться. Вони дуже емоційні та пристрасні, але вони також дуже інтенсивні, потайливі та, часом, маніпулятивні, захищаючи свою вразливу сторону. Люди захочуть уникати надто близького зближення зі Скорпіонами, і тому їх можуть сприймати як менш бажаних.

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Водолій

Водолій – вільний ексцентрик зодіаку, керований Ураном, планетою інновацій, бунтарства та непередбачуваності. Деяким людям може бути важко зв’язати їхню ексцентричність. Ідеалістичні погляди можуть заважати їм йти на компроміс або бачити інші точки зору. Водолії люблять свою свободу і не хочуть зв’язувати себе стосунками.

Овен

Репутація Овна як імпульсивного, рішучого та інколи егоїстичного може спонукати деяких людей вважати його одним із найменш бажаних знаків. Запальна особистість не тільки робить їх знаменитими, але й змушує агресивно змагатися, навіть з тими, кого вони люблять. Спалахи гніву зазвичай тривають недовго, але вони безсумнівно можуть заподіяти біль партнеру.

Рак

Люди можуть вважати їх одним із найменш бажаних знаків через примхливість. Вони, як правило, дуже орієнтовані на сім’ю та захищають своїх близьких, але це також може призвести до того, що вони будуть надмірно чутливими. Вони можуть говорити годинами й годинами або можуть ігнорувати вас місяцями.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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