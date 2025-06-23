Атака РФ на Київ: обстріл практично знищив клініку Santer (фото, відео)

Унаслідок чергової терористичної атаки Росії на Київ у ніч проти 23 червня було пошкоджено клініку Santér, розташовану в Шевченківському районі столиці. Потужна вибухова хвиля зруйнувала значну частину внутрішніх приміщень медичного закладу, вибила вікна й двері, а деякі кабінети й палати завалило уламками конструкцій. Вибух серйозно пошкодив і сучасне медичне обладнання, частина якого є унікальним і дорогим.

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Наслідки атаки. Джерело: OBOZ.UA Наслідки атаки. Джерело: OBOZ.UA

Наслідки атаки. Джерело: OBOZ.UA Наслідки атаки. Джерело: OBOZ.UA

Наслідки атаки. Джерело: OBOZ.UA Наслідки атаки. Джерело: OBOZ.UA

Наслідки атаки. Джерело: OBOZ.UA Наслідки атаки. Джерело: OBOZ.UA

Про подію повідомив журналіст OBOZ.UA Андрій Жигайло, а також одна із засновниць клініки – лікарка-онкогінекологиня Катерина Харченко. На щастя, обійшлося без жертв.

Клініка Santér почала свою роботу 8 листопада 2024 року, позиціонуючи себе як сучасний медичний дім із турботливим ставленням до пацієнтів. Її співзасновниця Катерина Харченко – досвідчена лікарка з 18-річним стажем та докторка медичних наук.

Нагадаємо, армія РФ здійснила комбінований удар по Києву.

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