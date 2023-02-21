Атака 'сотень російських літаків' на Київ: Ігнат прокоментував можливий обстріл столиці

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував інформацію, що нібито росія планує масово атакувати Київ з літаків. Він запевнив, що це неправда.

Представник повітряного командування вважає, що російська федерація не буде застосовувати авіацію для масованих атак України в річницю свого повномасштабного вторгнення. Про це він сказав в етері національного телемарафону.

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"Багато "експертів" говорять про сотні, якісь полчища літаків, ну не буде такого, так ніхто не воює, це не Друга світова війна. В сучасній війні використовується високоточна зброя, ракетне озброєння. Ті 40 летовищ, які ворог використовує для зльоту авіації, вони на різному віддаленні від українського кордону. Ворог використовує ці летовища в атаках проти України з перших днів (вторгення. – Ред.)", – зауважив Ігнат.

Він додав, що протиповітряна оборона України підсилена сучасними комплексами ППО і надалі буде посилюватися.

"Легкої прогулянки в українському небі ніхто нікому не дасть", – додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Своєю чергою заступниця глави Міноборони Ганна Маляр прокоментувала бойову ситуацію на сході України. За її словами, російські окупанти не покидають спроб прорвати українську оборону.

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