Автентична українська страва горохвяники: як просто приготувати 'деруни' з гороху (відео)

З гороху в Україні здавна готували горохвяники, які також називають горохляниками, горохв’яниками, хомами. Насправді це оладки, зроблені з горохової каші.

Їх можна запікати в печі, або ж смажити на сковорідці, додаючи олії для хрумкості. Рецептом цієї страви поділилися автори кулінарного відеоблогу "Наші бесаги".

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Щоб їх приготувати, знадобиться спочатку зварити горохову кашу:

Дві склянки по 250 мл сухого гороху треба промити та залити водою (літр). Поставте горох варитися. Наприкінці посоліть його.

Коли горох звариться, поставте його охолоджуватися. Якщо хочете, можете засмажити на олію дрібно порізану цибулю та додати до каші.

Коли зварений горох охолоне, потовчіть його, щоб він нагадував картопляне пюре. Потім додайте пів склянки борошна, або манної крупи. Додайте 2 яйця. Замісіть тісто. За бажанням, можете поперчити.

Подавати страву можна зі шкварками, товченим часником, олією, чи сметаною.

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