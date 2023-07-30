Авраменко пояснив, у яких випадках "З Днем народження" можна писати з великої літери

З якої літери потрібно писати з днем народження

Часто виникає питання про те, як правильно писати фразу "З днем народження!" – з великої чи малої літери. Український мовознавець Олександр Авраменко роз'яснив цю дилему.

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Авраменко у своєму уроці пояснив з якої літери потрібно писати "з днем народження" і чи є винятки. Згідно з чинним правописом, назви історичних подій, свят і знаменних дат слід писати з великої літери. Однак день народження людини не є державним святом або знаменною датою, тому слово "день" в фразі "З днем народження!" має бути написане з малої літери.

Втім, існують винятки з цього правила. Якщо ви хочете виявити особливу повагу до людини, яку вітаєте, можете написати фразу "З Днем народження!" з великої літери в листівці чи повідомленні на соціальних мережах. Це стилістичний прийом, який допоможе підкреслити вашу шану до особи.

Мовознавець Олександр Авраменко визнає, що особисто він, вітаючи друзів і рідних, часто використовує варіант написання "З Днем народження!" з великої літери, щоб виразити свою повагу до цих людей. Однак, на письмі, відповідно до правил, правильніше використовувати малу літеру для слова "день".

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