Батат або фіолетова картопля: чим здивувати гостей на Великдень
Фіолетова картопля та батат можуть стати незамінними на вашій кухні, якщо ви до них звикнете. Готувати їх дуже просто, а якщо ще й спробувати зготовити страви до Великодня, то ви зможете здивувати своїх гостей незвичними блюдами.
Фіолетова картопля має не лише цікавий колір, а й смак – він чимось схожий на горіхову пасту. Її, як і батат, можна запікати у духовці, варити, смажити, додавати у салати, перші страви, запіканки та рагу. З фіолетових картоплин виходиться дивовижне пюре.
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Пропонуємо з фіолетової картоплі приготувати такі страви
Фіолетова картопля з оливковою олією, шалотом та лимонним соком
Продукти на 4 порції:
- Фіолетова картопля – 450 г
- Цибуля-шалот – 4 штуки
- Лимонний сік – 2 столові ложки
- Оливкова олія – 6 столових ложок
- Сіль – на смак
- Молотий білий перець – щіпка
- Рублена петрушка – 2 столові ложки
Процес готування:
- У великій каструлі з киплячою підсоленою водою зваріть неочищену картоплю до м'якості, приблизно 15 хвилин. Вийміть із води й трохи остудіть. Очистіть та перекладіть у велику миску.
- Розімніть картоплю вилкою і додайте подрібнений шалот, лимонний сік, оливкову олію, сіль та перець. Посипте петрушкою та подавайте.
Велютата з фіолетової картоплі та цвітної капусти
Що знадобиться на 2 порції
- Картопля фіолетова: 350 г
- Цвітна капуста: 250 г
- Бульйон овочевий: 600 мл
- Оливкова олія: 2 ст.л.
- Цибуля (ідеально шалот або порей): 1 шт.
- Йогурт грецький та горіхова крихта (краще мигдальна) – по 2 ст. л.
- Сіль та перець – на смак
Спосіб приготування
- Приготуйте овочевий бульйон.
- Вимийте фіолетову картоплю, очистіть її від шкірки й наріжте на диски.Вимийте цвітну капусту і поріжте на шматочки.
- Вимийте цибулю і наріжте часточками.У глибокій касеролі (сотейнику) протушкуйте цибулю в 2 ст.л. оливкової олії, додайте картоплю і цвітну капусту, протушкуйте разом кілька хвилин, щоб перемішалися соки.
- Влийте гарячий овочевий бульйон, накрийте кришкою та варіть близько 20 хвилин. Посоліть за 5 хвилин до закінчення варіння та посипте меленим перцем.
- Злийте частину відвару в окремий посуд. Відкладіть кілька суцвіть цвітної капусти для прикраси.
- Подрібніть зелень занурювальним блендером до отримання однорідної маси без шматочків.
- Подавайте цю страву гарячою, прикрасивши грецьким йогуртом, горіховою крихтою та цвітною капустою.
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Страви з батату
Тости
Наріжте батат кільцями й запікайте в травах, часнику та оливковій олії. Коли солодка картопля буде готова, використовуйте її як заміну хлібним тостам. Відмінним компонентом стане гуакамоле, козячий сир та кабачкова ікра.
Запечений батат
Наріжте солодку картоплю навпіл і поставте запікатися в духовку на 35 хвилин. Приготуйте наповнення для овочів: обсмажте консервовану квасолю та кукурудзу з грибами, додайте трохи томатної пасти з базиліком. Коли батат буде готовий, змішайте м'якоть зі смаженими овочами, додайте соус з авокадо, сир і дрібно рубану зелень.
Пюре з батату
Відваріть або запікайте солодку картоплю цілою, потім очистіть від шкірки й перетворите на пюре. Додайте топлене вершкове масло, молоко, сіль та яйце. Перемішайте і подавайте як гарнір.
Більше про страви з батату читайте тут.
До речі, до запеченого батату смакуватиме гострий полуничний соус. Його рецепт тут.
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