Білизна Едварда і протез яєчок: 7 неочікуваних речей, які відомі актори вкрали під час зйомок

На зйомках фільмів та серіалів завжди знайдеться купа цікавого реквізиту. І зазвичай ці речі заборонено виносити за межі знімального майданчика. Проте деяких відомих акторів ця заборона не зупинила. Ні, вони, скоріш за все, не клептомани, просто кожному хочеться залишити собі на згадку щось унікальне, а іноді й дуже дивне про свого персонажа та цей етап кар’єри у їхньому житті. Сьогодні ми розглянемо 7 неочікуваних речей, які кінозірки вкрали під час зйомок.

1. Марк Волберг викрав протез пеніса з "Ночі в стилі бугі"

Марк Волберг

Актор культового американського фільму не втримався від того, щоб взяти протез пеніса з "Ночей у стилі бугі", який глядачі нарешті побачили в кінці фільму, після того, як стільки про нього почули. Під час інтерв’ю на Late Night with Seth Myers актор зізнався в тому, що, як він стверджує, це єдиний реквізит, який він коли-небудь вкрав.

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2. Кріс Пратт вкрав костюм Зоряного Лорда з "Вартових галактики"

Кріс Пратт

Якщо ви фанат Кріса Пратта, тоді приготуйтеся любити його ще більше. Актор вкрав частини свого костюма з "Вартових галактики", щоб він міг одягнутись і відвідати хворих дітей. Перед виходом фільму актор сказав Panzer TV: "Я вкрав куртку та частину гардеробу, щоб, якщо цей фільм вийде на екрани та досягне того успіхц, на який усі сподіваються, я зможу наслідувати приклад когось, скажімо, Рассела Вілсона, і ходити відвідувати дітей".

3. Вілл Феррелл забрав протез яєчок із "Зведених братів"

Вілл Феррелл

Технічно це не "крадіжка", тому що Феррелл отримав дозвіл на це від відділу реквізиту. Зараз в актора зберігається протез яєчок із недооціненої комедії 2008 року "Зведені брати", виготовлення якого, за його словами, коштує близько 10 000 доларів. Феррелл повідомив, що забрав цей реквізит на шоу Дена Патріка:

"Ви знаєте, що в мене є, один із моїх цінних пам’ятних сувенірів із "Зведених братів ". Моя пара протезних яєчок, які я вставляю на барабанну установку. Я часто приношу їх на обіди, які ми влаштовуємо", – зазначив актор.

4. Дакота Джонсон вкрала флогер із серії "П'ятдесят відтінків сірого"

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон зізналася під час інтерв'ю Glamour, що пережила багато "жахливих моментів" під час зйомок фільму " П'ятдесят відтінків сірого". Однак це не завадило актрисі взяти з собою додому кілька реквізитів із фільму. Вона зізналася в крадіжці великої кількості нижньої білизни та флогера зі знімального майданчика. Вона стверджує, що батіг тепер просто збирає пил у її гаражі.

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5. Роберту Паттінсону сподобалася білизна Едварда з "Сутінок"

Роберт Паттінсон

У Роберта Паттінсона, ймовірно, було багато цікавого реквізиту, яким він міг скористатися протягом чотирьох фільмів "Сутінки". Однак англійського актора зацікавили лише трусики Едварда. Він пояснив свої міркування під час прес-конференції в 2012 році:

"Чесно кажучи, я брав багато нижньої білизни. Я робив це в усіх фільмах. У них найкраща білизна, і я не знаю, звідки вони її беруть. Я використовую її щодня".

6. Руперт Ґрінт викрав номер будинку в "Гаррі Поттері"

Руперт Ґрінт

Усі троє головних акторів із фільмів про Гаррі Поттера отримали маленький сувенір. Ґрінт зняв номер з дверей Будинку Дурслів (місце, де осиротілий Поттер виховувався його тіткою та дядьком). Повна адреса будинку була Прівет Драйв, 4. Руперт забрав четвірку собі на пам’ять.

7. Раян Рейнольдс не зміг піти без свого костюма Дедпула

Раян Рейнольдс

Актор не зміг відмовити собі у цьому великому бажанін і забрав костюм Дедпула. Але це не єдиний реквізит супергероя, який взяв Райан Рейнольдс. Також канадський актор забрав перстень іншого персонажа – Зеленого Ліхтаря. Однак, можливо тому, що фільм був трохи провальним, а може, просто тому, що Рейнольдс хороший хлопець, він подарував цей перстень переможцю конкурсу на Comic-Con у Сан-Дієго в 2011 році.

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