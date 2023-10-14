Безкоштовна страва: як приготувати чипси з 'відходів'

Шкірку з картоплі зазвичай викидають, коли чистять овоч. Однак для неї є дуже ефективне використання.

Зі шкірки можна приготувати чипси. Для цього потрібно лише її гарно вимити, змочити олією й посолити.

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На чотири порції цієї закуски знадобиться шкірка з шести-семи картоплин, 300 мл олії та столова ложка морської солі. За бажанням можна додати ложку меленого перцю чилі або паприки.

Як готувати чипси з картопляних шкірок

Перший спосіб

Помиті картопляні шкірки просушіть. Олію нагрійте у великому сотейнику з товстим дном. Смажте шкірки в олії як картоплю-фрі, до готовності.

Другий спосіб

Картопляну шкірку помийте та просушіть. У глибокій мисці змішайте картопляне лушпиння з олією і сіллю. Додайте за бажанням улюблені приправи.

Візьміть деко, а духовку поставте грітися на 180 градусів. Висипте заготовку зі шкірок на деко й поставте у духовку на 20 хвилин. Потім перемішайте картопляні шкірки та поверніть у духовку ще на 10 хвилин.

Коли вони зготуються, викладіть на паперові рушники, аби вони увібрали зайву олію. Спробуйте, як тільки картопляні чипси запечуться, витягти їх та посипати тертим сиром, або дрібно порізаною зеленню.

Раніше дієтологи дали поради, які овочі не потрібно очищати від шкірки, оскільки вони мають більше користі ніж сам овоч.

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