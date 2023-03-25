Безпечні для котів: які кімнатні рослини не нашкодять чотирилапим

Власники хатніх тварин нерідко вимушені обмежувати себе у вирощуванні кімнатних рослин. Коти полюбляють гризти листя рослин, яке часто буває отруйним.

Втім, існує низка кімнатних рослин, які не шкодять хатнім тваринам. Такі вазони можна вирощувати вдома без страху нашкодити чотирилапому улюбленцю.

Пальма арека

Рослина арека легко замінить небезпечні для домашніх тварин сагові пальми. Доросла рослина може виростати від півтора до трьох метрів. Вона любить вологу та прямі сонячні промені. Пальма арека добре очищає повітря від токсичних сполук ацетону, толуолу і ксилолу.

Аспідистра

Ця квітка з широкими і гладкими зеленими листками виростає до середніх розмірів, відмінно справляється з нерегулярним поливом, перепадами температур, запиленістю в будинку тощо.

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Бокарнея (ноліна)

Ця рослина називають також “кінський хвіст" (за форму крони) або “слоняча нога" (через пляшкової форми стебла). Бокарнея стійка до посухи, любить яскраве розсіяне світло і потребує рясного, але не занадто частого поливу.

Маранта

Маранта, любить тепло й достаток розсіяного сонячного світла. Квітка добре відчуває себе в умовах підвищеної вологості, тому її рекомендується обприскувати з пульверизатора і рясно поливати влітку. Навіть якщо кіт з’їсть один або кілька строкатих листя, ймовірність розвитку розладів травлення вкрай мала.

Плектрантус

Плектрантус, або шпороцветнік, вважає за краще жити в півтіні або під розсіяним сонячним світлом. Рослина любить частий і рясний полив, а в жаркі дні подякує привабливим зовнішнім виглядом за обприскування або додаткове зволоження.

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Сенполія

Сенполії називають також узамбарської фіалкою. Ця рослина цвіте майже цілий рік, а при хорошому освітленні продовжує рости навіть в холодну пору року. Фіалка воліє жити в постійно зволоженому ґрунті, а також любить високу вологість повітря.

Ехеверія

Ехеверія – суккулент, безпечний для тварин. Цю квітку називають також кам’яною трояндою. Ехеверія любить розсіяне яскраве світло і систематичний полив. Від інтенсивності освітлення часто залежить забарвлення квітки.

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