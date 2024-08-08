Бійці ГУР на Запорізькому напрямку 'натрощили гору окупаційної техніки' (відео)

7 серпня бійці спецпідрозділу ГУР "Кабул 9" продемонстрували високу професійність та ефективність, знищивши значну кількість ворожої техніки на Запорізькому напрямку. російські загарбники зазнали й значних втрат

За даними розвідки, українські захисники успішно уразили дві вантажівки "Урал", вантажівку "Газель", три автомобілі УАЗ та квадроцикл. Крім того, ворог зазнав втрат у живій силі.

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У Головному управлінні розвідки показали результат роботи бійців "Кабул 9":

"Особливості українського мисливства ― розвідники за день натрощили гору окупаційної техніки. 7 серпня 2024 року воїни спецпідрозділу "Кабул 9" ГУР МО України провели результативний мисливський день на Запорізькому фронті", – прокоментували в ГУР.

Нагадаємо, днями прикордонники бригади "Гарт" із зенітної установки збили ударний дрон російської армії.

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