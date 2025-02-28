Бійці ГУР уразили російський передовий пункт управляння (відео)

У районі Іванівки Херсонської області українські розвідники завдали удару по передовому пункту управління російських окупантів. Згідно з офіційною інформацією, 26 лютого 2025 року близько 22:00 було успішно знищено командний пункт 14-го армійського корпусу ЗС РФ.

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Операцію здійснили бійці Департаменту активних дій ГУР, які використали вибуховий скидання з безпілотника для ураження ворожої цілі. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Крім того, розвідники оприлюднили відеозапис, що зафіксував момент точного удару по об'єкту противника.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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