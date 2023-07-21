Бійці з тактичної групи 'Адам' точним ударом FPV-дрона знищили танк росіян (відео)

Бійці Зведеної тактичної групи "Адам" показали роботу FPV-дрона по російській воєнній техніці, що "заблукала" на українських землях. Беспілотник вказав місце росіянам, що їхали танком серед поля.

Відео своєї філігранної роботи бійці групи "Адам" показали у Фейсбуці.

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"Танк сподівався попрацювати по наших позиціях, але після влучання дроном-камікадзе пілотною групою ТГр Адам, був змушений гасити пожежу і терміново починати відʼємний наступ", – йдеться в описі до цього відео.

Зазначається, що працювала пілотна група у складі Yeti, Пілота та Мавпи, а "підсвічували" пілоти 3 ОШБр.

Нагадаємо, воїни з 228-го батальйону 127-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ вистежили з дрона росіян, що на східному напрямку фронту облаштовували бетонні перешкоди, які вони називають "зуби дракона".

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