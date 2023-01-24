Бійці Нацгвардії показали, як за два дні знищили три танки та дві БМП ворога – відео

Українські захисники, що захищають Батьківщину від російських загарбників на східному напрямку фронту, за два дні ліквідували одразу кілька одиниць воєнної техніки ворога. Також було знищено й живу силу противника.

Відео роботи бійців ЗСУ з'явилося у соцмережі. Ним поділилася Національна гвардія України.

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"Спецпризначенці Національної гвардії України продовжують знищувати окупантів на Донецькому напрямку", – прокоментували кадри у НГУ.

Зазначається, що "завдяки вмілим діям, використанню ПТРК та ударних дронів за два дні гвардійські спецпризначенці знищили 3 танки та 2 БМП, а також живу силу противника".

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