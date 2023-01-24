Бойцы Нацгвардии показали, как за два дня уничтожили три танка и две БМП врага

Украинские защитники, защищающие Родину от российских захватчиков на восточном направлении фронта, через два дня ликвидировали сразу несколько единиц военной техники врага. Также была уничтожена и живая сила противника.

Видео работы бойцов ВСУ появилось в соцсети. Им поделилась Национальная гвардия Украины.

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"Спецназначенцы Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать оккупантов на Донецком направлении", — прокомментировали кадры в НГУ.

Видео дня

Отмечается, что "благодаря умелым действиям, использованию ПТРК и ударных дронов за два дня гвардейские спецназовцы уничтожили 3 танка и 2 БМП, а также живую силу противника".

Ранее мы писали, как бригада быстрого реагирования по артиллерии уничтожила место скопления оккупантов в Бахмуте.

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