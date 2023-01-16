Бійці показали знищення прихованого ворожого бліндажу влучним ударом (відео)

На фронті українські захисники завдяки своїй пильності та професійності знаходять ворожі позиції, навіть якщо вони майстерно приховані. Допомагають їм у цьому безпілотники.

Так, на одному зі східних напрямків аеророзвідка помітила майстерно прихований ворожий бліндаж. Бійці ЗСУ знищили його разом з окупантами, які ховалися у ньому.

Відео ліквідації з'явилося у Телеграм-каналі 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону (підрозділ у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних Сил України).

"Орки мають пам'ятати, що бліндаж не гарантія безпеки, коли вовки 8-ї ОГШБ боронять свою землю", – прокоментували ці кадри військовослужбовці.

Нагадаємо, у Соледарі на Донеччині тривають важкі бої, однак українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів. Проте російська пропаганда вже кілька разів заявляла про повний контроль над містом.

Днями командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр" розповів про ситуацію в Соледарі та закликав українців не підтримувати та не поширювати російську пропаганду про буцімто відхід Збройних сил України та "здачу" Соледару. Бровді зауважив, що нині за Соледар тривають запеклі бої.

Українські захисники час від часу показують бої на східному напрямку та розповідають, як їм вдається титанічно тримати оборону.

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