Бійці ЗСУ за допомогою дрона перевірили, чи мають окупанти 'навички брейкдансу' (відео)

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали полювання на окупантів з дрона. На Бахмутському напрямку їм вдалося змусити окупантів "танцювати" на землі.

Відео "полювання" на російських інтервентів українській захисники показали на своїй сторінці у Фейсбуці. Вони назвали його "запальний нижній брейкданс у виконанні "другої армії світу".

Оператор дрона засік ледь помітну засідку, в якій ховалися російські бойовики та скинув з дрона дві РПГ. Коли боєприпаси розірвалися, двоє окупантів влаштували "покатушки" по землі.

"Лицарі 28-ої омбр продовжують надсилати "подарунки" російським окупантам не лише на землі, а й з повітря. Всього кілька вибухових сюрпризів від наших захисників змусили загарбників, що готували засідку на Бахмутському напрямку, буквально танцювати на радощах. Ефект був достатньо вражаючим, проте наступного разу бійці обіцяють зробити його вбивчим", – зазначили Лицарі Зимового Походу.

Раніше бійці Збройних Сил України показали, як полюють на окупантів вночі.

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