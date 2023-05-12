Бійці ЗСУ у Бахмуті накрили вогнем ворожу штурмову групу (відео)

У Бахмуті українські бійці вистежили та ліквідували штурмову групу російських бойовиків. Відео знищення ворога з'явилося у мережі.

Його опублікував у Фейсбуці командир 127-ї окремої бригади територіальної оборони України полковник Роман Грищенко.

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"Сьогодні вночі на одній із ділянок фронту в Бахмуті аеророзвідка 127-ї Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ зафіксувала рух штурмової групи окупантів. Координати були оперативно надіслані артилерії 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади. Воїни бригади діяли злагоджено та чітко. Завдяки двом влучним пострілам ворожа група була знищена", - так він прокоментував це відео.

Роман Грищенко зауважив, що пишається роботою аеророзвідки та артилерії спільна робота яких призвела до ефективного результату. "Пильність та влучність українських бійців забезпечують відсіч ворогу", – додав він.

Раніше ми повідомляли, як бійці зі спецпідрозділу "Ахіллес" 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка взяли в полон російського солдата, відправивши йому записку. Оператори дронів на Бахмутському напрямку помітили російського військового, який жестами просив пощади. Йому було відправлено дроном записку з наказом слідувати за коптером. Завдяки цьому випадку наші бійці поповнили обмінний фонд ще одним росіянином.

Пропонуємо також прочитати, як українські бійці завдяки натівській гаубиці М777 на східному напрямку фронту провели зачистку ворога, який вів прицільний вогонь по наших позиціях з верхніх поверхів багатоповерхівки. Це сталося у Бахмуті. Стало відомо, що по ворогу відпрацювали оператори 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (ОПСП ССО).

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