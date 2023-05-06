'Боже, бережи короля': Чарльз III склав присягу та офіційно проголошений монархом (фото)

У Лондоні (Велика Британія) 6 травня відбулася коронація Чарльза III. Було короновано і його дружину Каміллу. Церемонія відбулася у Вестмінстерському абатстві. Тепер Чарльз є сороковим коронованим монархом Сполученого Королівства.

Під час церемонії Чарльз III склав коронаційну присягу, поклавши руку на Святе Євангеліє. Він зобов’язався "виконувати й дотримуватися" своїх обіцянок і заприсягнув, що є "вірним протестантом".

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Джастін Велбі, архієпископ Кентерберійський, під час проповіді заявив, що кожен "тут, щоб коронувати короля, щоб служити". Потім він провів церемонію миропомазання Чарльзові.

Принц Вільям присягнув на вірність своєму батькові королю Чарльзу III, поцілувавши його праву руку. "Я Вільям, принц Уельський, клянусь у своїй вірності вам, вірі та правді", – сказав він.

Дружина Чарльза III королева-консорт Камілла також була помазана та коронована через кілька хвилин після церемонії коронації чоловіка. Вона не давала коронаційної присяги.

Нагадаємо, раніше королівська родина повідомила, яку страву обрав Карл III для своєї коронації. Також стало відомо, що піл час коронації використають "Камінь долі", що містить приховані символи та аномалії.

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