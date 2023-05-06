Коронація Чарльза III та Камілли: де дивитись трансляцію та як проходить найочікуваніший захід у Британії

У столиці Великої Британії Лондоні 6 травня, проходить коронація короля Чарльза III, сина покійної королеви Сполученого Королівства Єлизавети II. У офіційних заходах беруть участь понад 6 тисяч гостей.

Король Чарльз III успадкував трон 8 вересня 2022 року після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II – найдовше правлячого британського монарха.

Чарльз III офіційно вступить у права у Вестмінстерському абатстві, де коронують і його дружину Каміллу. Це буде перша коронація у Великій Британії Вона буде першою коронацією від 1953 року, коли Єлизавета II вступала на престол.

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Цікава деталь: вперше з 1937 року під час коронації короля Чарльза III співатиме королева-консорт.

До речі, з нагоди коронації Чарльза III у Міноборони України створили та опублікували ролик, присвячений видатній події:

Цікаві факти про коронацію

Вестмінстерське абатство у Британії є місцем для кожної коронації з 1066 року. До того, як це абатство було побудовано, коронації проводилися у Баті, Оксфорді та Кентербері.

Чарльз стане сороковим сувереном, який буде коронований у Вестмінстерському абатстві.

Королева Єлизавета, дружина короля Георга VI, була останньою королевою-консортом, яка була коронована. На Різдво 1066 року Вільгельм Завойовник став першим монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві.

Кожна коронація британського монарха, починаючи з короля Георга III, відбувалася в період з травня по вересень.

Найперша англійська коронація, про яку збереглися подробиці, була коронація англосаксонського короля Едгара в Баті в 953 році нашої ери.

Наймолодшим монархом в історії була Марія, королева Шотландії, яка стала королевою в 1542 році, коли їй було всього шість днів.

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Сучасна форма коронації походить з 1902 року, коли король Едуард VII був коронований. Він складається з державної процесії від Букінгемського палацу до абатства, іншої процесії всередині, визнання, миропомазання, коронаційної клятви, шанування і, нарешті, іншої процесії від абатства назад до палацу.Протягом сотень років монарх залишався в Лондонському Тауері за дві ночі до коронації. За день до коронації монарх проїхав через Лондон до Вестмінстера. Востаннє це сталося в 1661 році з Чарльзом II.

З 1902 року останнім днем ​​коронації був вихід нового монарха та інших членів королівської родини на балкон. Його урочисто відкрили Едуард VII і королева Олександра.

Коронаційна присяга та присяга при вступі є єдиними аспектами церемонії, які прописані законом.

Коронаційний гімн Генделя "Zadok The Priest" звучить на кожній коронації з 1727 року.

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У 2023 році англіканські церкви відзначатимуть коронацію спеціальним дзвоном у дзвони під назвою "Дзвін для короля – дзвін для коронації короля".

Gold State Coach — це закритий екіпаж із вісьмома конями, який використовувався королівською родиною під час великих державних заходів, таких як коронації, королівські весілля та ювілеї монарха. Його використовували під час коронації кожного британського монарха, починаючи з Георга IV. До Другої світової війни автобус був звичайним транспортним засобом монарха до та з відкриття парламенту.

Король буде коронований у кріслі Святого Едуарда, зробленому в 1300 році для Едуарда I і з того часу використовуваному під час кожної коронації. Він постійно зберігається у Вестмінстерському абатстві.

Пронизана історією та традиціями, корона Святого Едуарда, виготовлена ​​в 1661 році, буде покладена на голову короля під час коронаційної служби. Вона важить близько 2,2 кг, і виготовлена із чистого золота.

Корона Святого Едуарда використовувалася при коронації кожного британського монарха з часів коронації короля Карла II.

У 1902 році під час коронації короля Едуарда VII тодішній архієпископ Кентерберійський помилково поклав корону святого Едуарда на голову короля задом наперед.

Анна Болейн, друга дружина Генріха VIII, була єдиною королевою-консортом, увінчаною оригінальною короною Святого Едуарда. Це сталося 1 червня 1533 року.

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Королева-консорт носитиме корону королеви Марії на коронації. Це перший випадок, коли корона Консорта була повторно використана з 18-го століття – і вона включатиме діаманти з особистої колекції ювелірних виробів королеви Єлизавети II.

Едуард VIII ніколи не був коронований як король. Його правління тривало всього 325 днів. Його брат Альберт став королем, використовуючи своє прізвище Георг як Георг VI.Порожниста золота куля, прикрашена перлами, дорогоцінним камінням і великим аметистом під хрестом, була виготовлена ​​в 1661 році і з того часу використовувалася під час кожної коронації.

Суверенний перстень спочатку був виготовлений у 1831 році для Вільгельма IV і містить хрест Святого Георгія (покровителя Англії) в рубінах (вважається символом гідності) на блакитному тлі одного сапфіра.

Перстень Суверена, також відомий як "Обручка Англії", з’являвся на кожній коронації з часів короля Вільгельма IV у 1831 році, коли він був виготовлений.

Під час коронації королеви Вікторії її пальці були настільки маленькими, що обручку неможливо було зменшити достатньо, тому була створена альтернатива.

Едуард Сповідник, можливо, був першим монархом, який зібрав регалії або коштовності корони. Це було замінено або змінено протягом наступних століть.

"Коронаційна ложка" використовувалася під час кожної коронації з 1349 року, щоб помазати монарха таємною сумішшю масел.

Коронація королеви Єлизавети II була першою, яку транслювали по телебаченню, і для більшості людей це був перший раз, коли вони дивилися подію по телебаченню. 27 мільйонів людей у ​​Великобританії дивилися церемонію по телебаченню і 11 мільйонів слухали по радіо.

У травні 1937 року Бі-Бі-Сі дозволили транслювати по радіо церемонію коронації Георга VI.

У 18-19 століттях публічне видовище іноді затьмарювало релігійне значення. Під час коронації Георга III деякі з прихожан почали їсти під час проповіді.

У 1308 році гості на святі коронації Едуарда II встигли випити 1000 бочок вина.

У 1953 році на коронації королеви Єлизавети II було наймасштабніше: понад 8000 гостей, які представляли 129 країн.

Коронація короля Едуарда VII була запланована на червень 1902 року, але була відкладена через хворобу короля, тобто запрошені іноземні високопоставлені особи покинули Лондон на час церемонії.

У 1953 році принцеса Марія Луїза (онука королеви Вікторії) стала свідком своєї четвертої коронації, а також була присутня на коронації королів Едуарда VII, Георга V і Георга VI.У 1689 році король Вільгельм III і королева Марія II вперше і єдиний раз були короновані як спільні суверени.

Королева Єлизавета II була не єдиною, хто зайняв коронаційне крісло 2 червня 1953 року. Вранці її коронації чорну кішку на прізвисько Матінс знайшли сплячою на кріслі у Вестмінстерському абатстві.

Нагадаємо, раніше королівська родина повідомила, яку страву обрав Карл III для своєї коронації. Також стало відомо, що піл час коронації використають "Камінь долі", що містить приховані символи та аномалії.

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