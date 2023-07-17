'Бредлі знову врятував нам життя: Олег Сенцов після повернення на фронт знову потрапив під обстріл (фото)

Відомий український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов потрапив під артилерійський обстріл на фронті та отримав поранення. Про це він повідомив у своєму Facebook-акаунті, розповівши деталі про інцидент.

Сенцов зазначив, що лише на першому бойовому виході після повернення на фронт він разом з іншими бійцями потрапив під артилерійський обстріл під час десантування. У своєму повідомленні він також похвалився, що врятував його життя бойовий бронетранспортер Bradley.

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Внаслідок обстрілу поранення отримали троє бійців, в основному внаслідок уламків. Сенцов зазначив, що його обличчя постраждало, але лікарі зі Запоріжжя, де він отримує медичну допомогу, роблять все можливе для його відновлення. Він також додав, що стан інших постраждалих бійців стабільний і вони отримують якісну медичну допомогу.

Довідково: Бойова машина піхоти Bradley – це гусенична броньована машина, призначена для транспортування піхоти на поле бою та надання їй вогневої підтримки. Вона була розроблена в США в 1970-х роках.

Bradley озброєний 25-мм гарматою, 7,62-мм кулеметом і протитанковим ракетним комплексом. Він має броню, яка захищає екіпаж і пасажирів від вогню стрілецької зброї та осколків.

Bradley може перевозити до вісьмох піхотинців. Він має двигун потужністю 750 кінських сил і може розвивати максимальну швидкість до 66 кілометрів на годину.

Ось деякі характеристики БМП Bradley:

Маса: 27 тонн

Довжина: 7,3 метрів

Ширина: 3,1 метрів

Висота: 2,7 метрів

Екіпаж: 3 людини

Пасажири: 8 осіб

Озброєння: 25-мм гармата, 7,62-мм кулемет, протитанковий ракетний комплекс

Дальність стрільби: 2,5 кілометри (гармата), 4,5 кілометри (ракети)

Максимальна швидкість: 66 кілометрів на годину

Запас ходу: 480 кілометрів

Нагадаємо, Олег Сенцов є відомим українським режисером, який був утримуваний у полоні в Росії протягом п'яти років. Його визнано політичним в'язнем, і він став символом опору проти російської агресії. Від початку повномасштабного російського вторгнення Сенцов воює у лавах ЗСУ. Тиждень тому він отримав контузію під час ворожого обстрілу.

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