Бригада 'Гарт' перетворила автомобіль окупантів на металобрухт (ефектне відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку.

Бійці бригади "Гарт" дроном поцілили в автомобіль окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"FPV-дрон прикордонників бригади "Гарт" перетворив автомобіль окупантів на металобрухт", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори скеровують ударний дрон на автомобіль російських загарбників. Точний час та місце знищення автомобіля окупантів не повідомляється з міркувань безпеки. Кількість ліквідованих загарбників не вказана.

Нагадаємо, вночі 11 липня одразу кілька регіонів росії були атаковані дронами. БПЛА долетіли до підмосковного Ступіно.

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