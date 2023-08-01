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Облизуватимете тарілку: Як зробити найситніший соус для макаронів

Ігор Романько

Як приготувати ситний соус до макаронів з яловичини

Макарони завжди знаходяться в прихильності багатьох, але, можливо, вам вже наскучив класичний рецепт з фаршем. Щоб змінити рутину і створити новий, апетитний варіант, спробуйте приготувати макарони з м'ясною підливою – ваші близькі оближуть пальці.

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Редакція Shuba пропонує неймовірно смачний рецепт з яловичиною, хоча це м'ясо можна замінити на інший вид, якщо бажаєте. Варто зазначити, що час приготування, калорійність і смак блюда можуть змінитися в залежності від обраного м'яса. Якщо бажаєте ще більшого насолодження, можна перед подачею посипати страву твердим сиром.

М'ясна підлива до макаронів для 4 порцій

Інгредієнти:

  • Яловичина – 600 г;
  • Гаряча вода – 600 г;
  • Борошно – 15 г;
  • Жовта ріпчаста цибуля – 1 шт.;
  • Часник (зубчики) – 2 шт.;
  • Лавровий лист – 1 шт.;
  • Рослинна олія – 2 ст. ложки;
  • Паприка – 1 ст. ложка;
  • Цукор, сіль, чорний перець – за вашим смаком;

Приготування:

  1. Промийте м'ясо, після чого обсушіть його паперовими рушниками і наріжте на невеликі шматочки;
  2. Наріжте цибулю півкільцями і обсмажте в сковороді з рослинною олією протягом 3-4 хвилин, постійно помішуючи;
  3. Додайте нарізану яловичину до цибулі та продовжуйте обсмажувати ще 7 хвилин, поки кожен шматочок м'яса не змінить колір;
  4. Перекладіть в сковороду часник, який ви перед цим пропустили через прес, додайте спеції і все перемішайте, продовжуючи смажити ще 1 хвилину. Додайте борошно і перемішайте знову;
  5. Влийте у сковороду гарячу воду так, щоб м'ясо повністю було покрите. Додайте цукор та лавровий лист. Тушкуйте страву під кришкою протягом 1 години.

Раніше ми писали про те, як приготувати смажені макарони – це швидка, проста і смачна страва, яка стала популярною по всьому світу.

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