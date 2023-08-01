Будете облизывать тарелку: Как сделать самый сытный соус для макарон

Макароны всегда находятся в пристрастии многих, но, возможно, вам уже наскучил классический рецепт с фаршем. Чтобы сменить рутину и создать новый, аппетитный вариант, попробуйте приготовить макароны с мясной подливкой – ваши близкие оближут пальцы.

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Редакция Shuba предлагает невероятно вкусный рецепт с говядиной, хотя это мясо можно заменить другим видом, если хотите. Следует отметить, что время приготовления, калорийность и вкус блюда могут измениться в зависимости от выбранного мяса. Если хотите еще большего наслаждения, можно перед подачей посыпать блюдо твердым сыром.

Мясная подлива к макаронам для 4 порций.

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Ингредиенты:

Говядина – 600 г;

Горячая вода – 600 г;

Мука – 15 г;

Желтый репчатый лук – 1 шт.;

Чеснок (зубчики) – 2 шт.;

Лавровый лист – 1 шт.;

Растительное масло – 2 ст. ложки;

Паприка – 1 ст. кровати;

Сахар, соль, черный перец – по вашему вкусу;

Приготовление:

Промойте мясо, после чего обсушите его бумажными полотенцами и нарежьте на небольшие кусочки; Нарежьте полукольцами лук и обжарьте в сковороде с растительным маслом в течение 3-4 минут, постоянно помешивая; Добавьте нарезанную говядину к луку и продолжайте обжаривать еще 7 минут, пока каждый кусочек мяса не изменит цвет; Переложите в сковороду чеснок, который вы перед этим пропустили через пресс, добавьте специи и перемешайте все, продолжая жарить еще 1 минуту. Добавьте муку и перемешайте снова; Влейте в сковороду горячую воду так, чтобы мясо было полностью покрыто. Добавьте сахар и лавровый лист. Тушите блюдо под крышкой в течение 1 часа.

Раньше мы писали о том, как приготовить жареные макароны – это быстрое, простое и вкусное блюдо, которое стало популярным по всему миру.

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