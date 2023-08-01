Облизуватимете тарілку: Як зробити найситніший соус для макаронів

Макарони завжди знаходяться в прихильності багатьох, але, можливо, вам вже наскучив класичний рецепт з фаршем. Щоб змінити рутину і створити новий, апетитний варіант, спробуйте приготувати макарони з м'ясною підливою – ваші близькі оближуть пальці.

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Редакція Shuba пропонує неймовірно смачний рецепт з яловичиною, хоча це м'ясо можна замінити на інший вид, якщо бажаєте. Варто зазначити, що час приготування, калорійність і смак блюда можуть змінитися в залежності від обраного м'яса. Якщо бажаєте ще більшого насолодження, можна перед подачею посипати страву твердим сиром.

М'ясна підлива до макаронів для 4 порцій

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Інгредієнти:

Яловичина – 600 г;

Гаряча вода – 600 г;

Борошно – 15 г;

Жовта ріпчаста цибуля – 1 шт.;

Часник (зубчики) – 2 шт.;

Лавровий лист – 1 шт.;

Рослинна олія – 2 ст. ложки;

Паприка – 1 ст. ложка;

Цукор, сіль, чорний перець – за вашим смаком;

Приготування:

Промийте м'ясо, після чого обсушіть його паперовими рушниками і наріжте на невеликі шматочки; Наріжте цибулю півкільцями і обсмажте в сковороді з рослинною олією протягом 3-4 хвилин, постійно помішуючи; Додайте нарізану яловичину до цибулі та продовжуйте обсмажувати ще 7 хвилин, поки кожен шматочок м'яса не змінить колір; Перекладіть в сковороду часник, який ви перед цим пропустили через прес, додайте спеції і все перемішайте, продовжуючи смажити ще 1 хвилину. Додайте борошно і перемішайте знову; Влийте у сковороду гарячу воду так, щоб м'ясо повністю було покрите. Додайте цукор та лавровий лист. Тушкуйте страву під кришкою протягом 1 години.

Раніше ми писали про те, як приготувати смажені макарони – це швидка, проста і смачна страва, яка стала популярною по всьому світу.

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