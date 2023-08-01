Облизуватимете тарілку: Як зробити найситніший соус для макаронів
Макарони завжди знаходяться в прихильності багатьох, але, можливо, вам вже наскучив класичний рецепт з фаршем. Щоб змінити рутину і створити новий, апетитний варіант, спробуйте приготувати макарони з м'ясною підливою – ваші близькі оближуть пальці.
Читайте також: Коли треба солити воду на макарони
Редакція Shuba пропонує неймовірно смачний рецепт з яловичиною, хоча це м'ясо можна замінити на інший вид, якщо бажаєте. Варто зазначити, що час приготування, калорійність і смак блюда можуть змінитися в залежності від обраного м'яса. Якщо бажаєте ще більшого насолодження, можна перед подачею посипати страву твердим сиром.
М'ясна підлива до макаронів для 4 порцій
Інгредієнти:
- Яловичина – 600 г;
- Гаряча вода – 600 г;
- Борошно – 15 г;
- Жовта ріпчаста цибуля – 1 шт.;
- Часник (зубчики) – 2 шт.;
- Лавровий лист – 1 шт.;
- Рослинна олія – 2 ст. ложки;
- Паприка – 1 ст. ложка;
- Цукор, сіль, чорний перець – за вашим смаком;
Приготування:
- Промийте м'ясо, після чого обсушіть його паперовими рушниками і наріжте на невеликі шматочки;
- Наріжте цибулю півкільцями і обсмажте в сковороді з рослинною олією протягом 3-4 хвилин, постійно помішуючи;
- Додайте нарізану яловичину до цибулі та продовжуйте обсмажувати ще 7 хвилин, поки кожен шматочок м'яса не змінить колір;
- Перекладіть в сковороду часник, який ви перед цим пропустили через прес, додайте спеції і все перемішайте, продовжуючи смажити ще 1 хвилину. Додайте борошно і перемішайте знову;
- Влийте у сковороду гарячу воду так, щоб м'ясо повністю було покрите. Додайте цукор та лавровий лист. Тушкуйте страву під кришкою протягом 1 години.
Раніше ми писали про те, як приготувати смажені макарони – це швидка, проста і смачна страва, яка стала популярною по всьому світу.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!