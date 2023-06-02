Будьте обережні: смертельно-небезпечні хвороби, які можна підхопити на городі

Город – це не лише важка праця, але й небезпека для здоров’я. Під час городніх робіт можна навіть підчепити правець, який є дуже небезпечним для життя. Як уникнути проблем розбирався UaPortal.

Опіки та алергія

Деякі рослини можуть викликати біль в горлі, закладеність в носі та почервоніння шкіри. Це симптоми алергії. Тому обов‘язково працюючи на городі використовуйте рукавички.

Влітку сонце особливо нещадне, тому виходячи на город покривайте голову та одягайте закритий одяг, який не дасть вам згоріти. Крім того, використовуйте сонцезахисний крем.

Укус комахи

Укус бджоли, оси та різноманітних жуків може спричинити алергічну реакцію. В деяких випадках вона дуже сильна та вимагає медичної допомоги. Крім того, небезпеку несуть кліщі, які можуть непомітно присмоктатись до шкіри. Тому не одягайте відкритий одяг на город.

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Правець

Симптоми правця дуже швидко проявляються у вигляді головного болю та слабкості. Потім порушується ковтальний рефлекс, підвищується температура і починає "тягнути" м'язи. Якщо вчасно не звернутись до лікаря захворювання може призвести до смерті.

Бактерія, яка переносить правець зберігається у ґрунті та потрапляє в організм через подряпини та ранки. Тому дезінфекцйте інструменти, руки та обробляйте подряпини на тілі.

Нагадаємо, як вирощувати рослини на сонячній стороні.

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