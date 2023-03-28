Будуть неприємні наслідки: 11 речей, які не можна дарувати

Що не можна дарувати, щоб не накликати нещастя

Подарунки – це важлива частина багатьох свят. Але, згідно з народними прикметами, деякі подарунки можуть привести до неприємних наслідків. Тож, перш ніж вибирати подарунок, слід ознайомитися зі списком речей, які не рекомендується дарувати.

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Годинники. Вважається, що якщо дарувати годинник, то це може привести до розставання, оскільки людина буде приділяти увагу вам до тих пір, поки годинник працює. Але як тільки він зламається, то інтерес до вас зникає; Фігурки птахів. Вони навіюють смуток і можуть принести неприємності; Дзеркало – теж не найкращий варіант подарунка. За повір'ям, воно може принести біду; Хустки, рушники та шарфи можуть призвести до печалі, сліз та розлуки; Шкатулка – це річ, яка може призвести до того, що людина, якій ви її даруєте, буде приховувати свої почуття від вас; Ікона або портрет також не є найкращим варіантом, оскільки може привести до сварок та негараздів; Гребінець, як подарунок, може привести до того, що людина дізнається про ваші таємниці та секрети; Ніж може принести сварки та конфлікти в будинок; Запальничка або портсигар можуть привести до зіпсування відносин або припинення їх зовсім; Порожній гаманець може притягує бідність та фінансові невдачі. Перед тим як подарувати покладіть в гаманець копійку;

Буває, що людина отримати в подарунок річ, яку не можна дарувати. У такому випадку вручіть подарунок та візьміть копійку, щоб не подарувати а "продати" предмет.

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